SPS

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

NombreSPS

PuestoNo.1105

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación1,327,940,171.1578517

Suministro máx.3,000,000,000

Suministro total1,327,940,171.1578517

Tasa de circulación0.4426%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.27450355,2021-07-28

Precio más bajo0.004181437667093899,2024-08-05

Blockchain públicaBSC

IntroducciónSplintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.