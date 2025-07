SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

NombreSNEK

PuestoNo.219

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,00%

Suministro de circulación74 565 686 678

Suministro máx.76 715 880 000

Suministro total75 317 593 305

Tasa de circulación0.9719%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.00906863470613523,2024-12-05

Precio más bajo0.000038959898786517,2023-05-13

Blockchain públicaADA

IntroducciónSNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.