SHIRO

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

NombreSHIRO

PuestoNo.1708

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación363,148,888,242,559.8

Suministro máx.1,000,000,000,000,000

Suministro total780,310,747,215,196

Tasa de circulación0.3631%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000000903797352871,2024-12-02

Precio más bajo0.000000000527740699,2024-12-02

Blockchain públicaETH

IntroducciónShiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.