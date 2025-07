SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

NombreSAUCE

PuestoNo.628

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.05%

Suministro de circulación840,018,315.833919

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total840,888,568.032468

Tasa de circulación0.84%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.2324091642499139,2024-02-29

Precio más bajo0.00997402053641286,2023-06-10

Blockchain públicaHBAR

Sector

Redes sociales

