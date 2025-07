RXD

A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

NombreRXD

PuestoNo.1623

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación13,339,825,699.639683

Suministro máx.21,000,000,000

Suministro total13,339,825,699.639683

Tasa de circulación0.6352%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.009244510112063004,2023-04-15

Precio más bajo0.000154418062569128,2025-03-10

Blockchain públicaRXD

IntroducciónA fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.