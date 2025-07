REM

REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility.

NombreREM

PuestoNo.4825

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.0

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.281168935864311,2025-04-15

Precio más bajo0.000530505971614396,2025-04-09

Blockchain públicaBASE

IntroducciónREM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.