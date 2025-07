REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

NombreREF

PuestoNo.1613

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.41%

Suministro de circulación38,697,039.68929822

Suministro máx.99,990,506.14259167

Suministro total99,990,506.14259167

Tasa de circulación0.387%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico46.75493886525408,2024-04-22

Precio más bajo0.04809368116171408,2023-10-12

Blockchain públicaNEAR

