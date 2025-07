PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

NombrePLYR

PuestoNo.2273

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación86,091,782

Suministro máx.750,000,000

Suministro total749,986,130.1802021

Tasa de circulación0.1147%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.02440709538718052,2024-12-25

Precio más bajo0.000313043101776734,2025-07-12

Blockchain públicaPLYR

Sector

Redes sociales

