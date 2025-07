PLANET

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

NombrePLANET

PuestoNo.2129

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación851,450,000,000

Suministro máx.1,000,000,000,010

Suministro total1,000,000,000,010

Tasa de circulación0.8514%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000133059264969504,2024-02-28

Precio más bajo0.000000004892663576,2023-05-30

Blockchain públicaETH

Introducción$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.