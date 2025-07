PHIL

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

NombrePHIL

PuestoNo.1678

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,10%

Suministro de circulación1 000 000 000

Suministro máx.1 000 000 000

Suministro total1 000 000 000

Tasa de circulación1%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.13398033787343533,2024-08-28

Precio más bajo0.00137133903418076,2025-04-09

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

