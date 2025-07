NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

NombreNTRN

PuestoNo.469

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.87%

Suministro de circulación600,414,839.693123

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total999,779,017.683415

Tasa de circulación0.6004%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.9946665643531243,2024-02-15

Precio más bajo0.07503218366777537,2025-06-22

Blockchain públicaNTRN

IntroducciónNeutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.