NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

NombreNEI

PuestoNo.2322

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.15%

Suministro de circulación274,729,103

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.2747%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.029277466632792237,2024-03-10

Precio más bajo0.001566918782795047,2025-07-15

Blockchain públicaSOL

IntroducciónNeurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.