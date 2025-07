NAP

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

NombreNAP

PuestoNo.1628

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)7.27%

Suministro de circulación4,319,562

Suministro máx.9,995,000

Suministro total9,995,000

Tasa de circulación0.4321%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico9.872712934817597,2023-02-08

Precio más bajo0.43330404301464787,2025-06-05

Blockchain públicaCHZ

IntroducciónThe Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.