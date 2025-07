NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

NombreNABOX

PuestoNo.2217

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación208,614,091,935.19

Suministro máx.1,000,000,000,000

Suministro total1,000,000,000,000

Tasa de circulación0.2086%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000375839325844436,2021-11-28

Precio más bajo0.000001572508954823,2025-04-20

Blockchain públicaBSC

