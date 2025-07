MUDOL2

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

NombreMUDOL2

PuestoNo.2985

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,00%

Suministro de circulación21 748 353

Suministro máx.0

Suministro total331 266 162,48

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.4799203890002215,2022-07-23

Precio más bajo0.00090109309026035,2025-04-24

Blockchain públicaBSC

