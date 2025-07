MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

NombreMTV

PuestoNo.1990

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación3,587,369,426.402686

Suministro máx.0

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2019-04-09 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.006 USDT

Máximo histórico0.029173896178550714,2021-10-27

Precio más bajo0.000147627103478,2020-03-13

Blockchain públicaETH

