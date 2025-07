METAV

MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

NombreMETAV

PuestoNo.4559

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,00

Suministro de circulación0

Suministro máx.5.000.000.000

Suministro total220.000.000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.9426878513314326,2021-12-10

Precio más bajo0.000995251574841823,2025-07-05

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

