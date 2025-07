LUM

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

NombreLUM

PuestoNo.3597

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.1,000,000

Suministro total1,000,000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico81.5117690653663,2024-11-15

Precio más bajo0.5026041605344241,2025-04-09

Blockchain públicaBASE

Introducción$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.