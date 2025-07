LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

NombreLOOM

PuestoNo.1635

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,11%

Suministro de circulación1 242 920 897,5790398

Suministro máx.∞

Suministro total1 300 000 000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2018-03-15 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0,076 USDT

Máximo histórico0.7744539976119995,2018-05-04

Precio más bajo0.001325802388816845,2025-07-10

Blockchain públicaETH

IntroducciónLoom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.