ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

