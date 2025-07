GNS

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

NombreGNS

PuestoNo.537

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)11.40%

Suministro de circulación28,885,260.26289758

Suministro máx.0

Suministro total28,885,260.26289758

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico12.453064144724843,2023-02-17

Precio más bajo0.25898651506436027,2021-11-29

Blockchain públicaMATIC

