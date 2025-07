FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NombreFORTH

PuestoNo.641

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)45.01%

Suministro de circulación14,343,554.15380151

Suministro máx.0

Suministro total15,297,897.14455933

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-04-22 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico71.37012372,2021-04-22

Precio más bajo1.8903610185714588,2025-04-05

Blockchain públicaETH

