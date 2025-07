FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

NombreFNCY

PuestoNo.1617

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación1,122,749,127.9142075

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total1,137,749,127.9142075

Tasa de circulación0.5613%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.10729874606729983,2022-12-03

Precio más bajo0.001945164740254222,2025-07-15

Blockchain públicaFNCY

Sector

Redes sociales

