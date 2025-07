FACT

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

NombreFACT

PuestoNo.1616

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.74%

Suministro de circulación1,057,538.22894987

Suministro máx.0

Suministro total1,057,538.22894987

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico110.14399679956479,2024-03-01

Precio más bajo1.7893721466391157,2025-07-01

Blockchain públicaFACT

