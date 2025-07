EPX

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

NombreEPX

PuestoNo.1914

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación79,627,263,062.76102

Suministro máx.132,000,000,000

Suministro total132,000,000,000

Tasa de circulación0.6032%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.003522706682859601,2022-05-23

Precio más bajo0.000005770111378051,2025-07-04

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

