EPIKO

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

NombreEPIKO

PuestoNo.2542

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación174,525,607.5

Suministro máx.300,000,000

Suministro total300,000,000

Tasa de circulación0.5817%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.03360438444652793,2024-03-10

Precio más bajo0.000256123717200183,2023-09-13

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

