The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

NombreDOP

PuestoNo.1791

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,03%

Suministro de circulación8 733 406 525

Suministro máx.23 447 160 768

Suministro total23 348 000 000

Tasa de circulación0.3724%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.03574328299710751,2024-07-05

Precio más bajo0.000169563397946452,2025-07-08

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

