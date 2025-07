DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

NombreDOGS

PuestoNo.420

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación516,750,000,000

Suministro máx.550,000,000,000

Suministro total550,000,000,000

Tasa de circulación0.9395%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.001644096114028641,2024-08-28

Precio más bajo0.000100955965351554,2025-04-17

Blockchain públicaTONCOIN

