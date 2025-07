DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NombreDAI

PuestoNo.26

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0014%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)421.33%

Suministro de circulación5,365,382,702.664872

Suministro máx.∞

Suministro total5,365,382,702.664872

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez1 USDT

Máximo histórico3.668397883943107,2021-11-16

Precio más bajo0.8970032280541823,2023-03-11

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

