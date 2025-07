CRT

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

NombreCRT

PuestoNo.3259

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,00

Suministro de circulación0

Suministro máx.20.000.000.000

Suministro total20.000.000.000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.03370147196020793,2025-06-17

Precio más bajo0.000046954822713619,2025-07-15

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

