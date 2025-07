CRTAI

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

Nombre: CRTAI

Puesto: No.2680

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación: 352,900,942

Suministro máx.0

Suministro total: 560,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico: 0.004467357472202423, 2025-01-23

Precio más bajo: 0.000361441758923772, 2025-06-10

Blockchain pública: BSC

