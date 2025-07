CBY

Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

NombreCBY

PuestoNo.5379

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.39,992,500

Suministro total39,992,500

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico8.417800759291113,2024-06-02

Precio más bajo0.1451075449927514,2025-04-25

Blockchain públicaETH

IntroducciónCarbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.