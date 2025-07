CAS

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

NombreCAS

PuestoNo.1726

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación1,000,000,000

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación1%

Fecha de emisión2020-05-08 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.02 USDT

Máximo histórico0.22902704,2021-02-22

Precio más bajo0.000986640148312823,2025-03-21

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

