BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

NombreBOND

PuestoNo.1960

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)11.48%

Suministro de circulación7,910,262.29101514

Suministro máx.10,000,000

Suministro total10,000,000

Tasa de circulación0.791%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico185.92532004,2020-10-27

Precio más bajo0.1420794991809,2025-07-02

Blockchain públicaETH

IntroducciónBarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.