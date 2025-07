BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

NombreBOBO

PuestoNo.667

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación66,134,444,313,649

Suministro máx.69,000,000,000,000

Suministro total66,484,444,313,649

Tasa de circulación0.9584%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000003496956583032,2024-06-12

Precio más bajo0.00000000004584169,2023-05-12

Blockchain públicaETH

