BFT

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

NombreBFT

PuestoNo.2128

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.63%

Suministro de circulación28,772,500

Suministro máx.100,000,000

Suministro total28,772,500

Tasa de circulación0.2877%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.7131523790128653,2022-09-28

Precio más bajo0.008904049261934482,2025-06-03

Blockchain públicaBITCI

IntroducciónThe Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.