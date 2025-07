BENDOG

The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG.

NombreBENDOG

PuestoNo.2165

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.03%

Suministro de circulación999,780,947.4

Suministro máx.0

Suministro total999,994,577.83

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.0752899628517692,2024-06-06

Precio más bajo0.000297060419298825,2025-07-07

Blockchain públicaSOL

IntroducciónThe project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.