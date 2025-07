BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NombreBAX

PuestoNo.1715

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,00%

Suministro de circulación78 159 947 394

Suministro máx.100 000 000 000

Suministro total98 000 000 000

Tasa de circulación0.7815%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.003376659937202931,2018-04-27

Precio más bajo0.0000161,2021-01-11

Blockchain públicaETH

