Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

PuestoNo.2009

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación331,367,543,701,018,050

Suministro máx.420,000,000,000,000,000

Suministro total420,000,000,000,000,000

Tasa de circulación0.7889%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000000000129708299,2024-03-10

Precio más bajo0.000000000000168269,2023-12-15

Blockchain públicaBSC

