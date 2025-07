ATRS

Attarius Network is a platform designed to help Web2 developers, players, and NFT creators transition to Web3. It simplifies blockchain integration through comprehensive tools and features. Attarius Network accelerates blockchain integration, enabling 8X faster development while reducing costs and error risks.

NombreATRS

PuestoNo.4489

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.150,000,000

Suministro total150,000,000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.04292549132088565,2025-04-04

Precio más bajo0.000352972051176255,2025-03-06

Blockchain públicaBSC

