ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

NombreASM

PuestoNo.2017

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.29%

Suministro de circulación4,700,000

Suministro máx.10,000,000

Suministro total10,000,000

Tasa de circulación0.47%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.753173777433573,2023-02-08

Precio más bajo0.17967373495653602,2025-07-10

Blockchain públicaCHZ

Introducción$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.