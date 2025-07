ARIX

ARIX token is a revenue-generating coin that allows parties to transact business and receive revenues on the ARIX platform. The revenues will automatically be transmitted into ARIX token holders" accounts once the trade is concluded.

NombreARIX

PuestoNo.

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0

Suministro de circulación--

Suministro máx.0

Suministro total72,500,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico,

Precio más bajo,

Blockchain públicaNONE

IntroducciónARIX token is a revenue-generating coin that allows parties to transact business and receive revenues on the ARIX platform. The revenues will automatically be transmitted into ARIX token holders" accounts once the trade is concluded.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por no deben considerarse como asesoramiento de inversión.