Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

NombreARG

PuestoNo.1258

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)35.19%

Suministro de circulación8,299,266

Suministro máx.20,000,000

Suministro total20,000,000

Tasa de circulación0.4149%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico9.145308590529966,2022-11-18

Precio más bajo0.4221301026710237,2022-05-12

Blockchain públicaCHZ

Sector

Redes sociales

