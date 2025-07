AREA

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

NombreAREA

PuestoNo.1753

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación118,161,453

Suministro máx.0

Suministro total250,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.3199181743809326,2023-06-14

Precio más bajo0.003344192063297708,2023-01-20

Blockchain públicaAREA

IntroducciónAreon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.