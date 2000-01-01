Cuenta estándar

Email
SMS
KYC

Transacciones 30D

0

Todas las Órdenes
0

( Comprar0|Vender0 )

Transacciones en 180 d

0

Tiempo Prom. Liberacion

<1 min

Tasa de Finalización de 30D

0.00%

Periodo Medio de Pago

<1 min

Métodos de Pago P2P

Método de pago P2P: Al vender criptos, el método de pago agregado se mostrará a los compradores como una de sus opciones de pago aceptadas. Asegúrese de que el nombre de su cuenta de pago coincida con su nombre verificado en MEXC. Puedes agregar hasta 10 métodos de pago.

Configuración de verificación de liberación de cripto

Frecuencia personalizada

Notificaciones

Habilitar o ajustar las notificaciones de Telegram

Orden

Notificaciones de la plataforma

Notificación de app

Email

Notificaciones por SMS

Notificaciones flotantes

Sonido de alerta de chat del navegador

Apelaciones

Notificaciones de la plataforma

Notificación de app

Email

Notificaciones por SMS

Notificaciones flotantes

Otros

Notificaciones de la plataforma

Notificación de app

Email

Notificaciones por SMS

Siguiendo

Siguiendo al Comerciante
Fecha de registro
Acción

Lista Negra

Usuario Bloqueado
Tiempo Medio de Pago
Tiempo Medio de Liberación
Tiempo de Bloqueo
Acción
Reseñas (0)
-- %
Buena Tasa de Reseñas
No hay más datos disponibles