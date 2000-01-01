Cuenta estándar
Transacciones 30D0
Todas las Órdenes
0
Transacciones en 180 d0
Tiempo Prom. Liberacion<1 min
Tasa de Finalización de 30D0.00%
Periodo Medio de Pago<1 min
Métodos de Pago P2PMétodo de pago P2P: Al vender criptos, el método de pago agregado se mostrará a los compradores como una de sus opciones de pago aceptadas. Asegúrese de que el nombre de su cuenta de pago coincida con su nombre verificado en MEXC. Puedes agregar hasta 10 métodos de pago.
Configuración de verificación de liberación de cripto
Notificaciones
Notificaciones de la plataforma
Notificación de app
Notificaciones por SMS
Notificaciones flotantes
Sonido de alerta de chat del navegador
Notificaciones de la plataforma
Notificación de app
Notificaciones por SMS
Notificaciones flotantes
Notificaciones de la plataforma
Notificación de app
Notificaciones por SMS