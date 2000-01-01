MEXC MasterCard
Solicitemos una tarjeta Mastercard de MEXC y recárguela con su saldo de cripto
Reglas de Aplicación
Consumo Global
Úselo para sus compras en línea en todo el mundo
Recarga con su saldo cripto en cualquier momento
Cree una tarjeta en solo 3 pasos
Aplicar En Linea
Para solicitar MasterCard en línea a través del sitio web de MEXC, debe completar KYC avanzado y proporcionar pasaporte y foto personal.
Activar en Línea
Una vez aprobada la solicitud, puede activar su tarjeta MEXC MasterCard en línea y recargar la tarjeta a través de su cuenta MEXC.
Tarjeta Lista
Su MEXC MasterCard ya está activada. Puedes utilizar tu MEXC MasterCard para consumo.
Ventajas
Más simple
Aplicar en línea, no se requiere cita.
La tarjeta virtual se puede utilizar inmediatamente.
Más Seguro
3D Secure (3DS) garantiza la seguridad de sus transacciones.
Reciba alertas en tiempo real en su teléfono inteligente para cada transacción y sepa siempre el flujo de sus fondos.
Más Conveniente
Esta tarjeta admite compras en línea en todo el mundo a través de la red MasterCard.