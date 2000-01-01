Beneficios
Recompensas mensuales garantizadas
Mantente activo, publica anuncios y ofrece liquidez a precios competitivos. Recibe pagos fijos en USDT cada mes según tu rendimiento.
Mayor visibilidad
Obtén una ubicación prioritaria en el mercado P2P para aumentar el flujo de órdenes y ampliar tu exposición comercial.
Soporte de cuenta dedicado
Accede directamente a un representante regional de MEXC para la incorporación, la resolución de disputas y un servicio personalizado.
Cómo ganar ingresos
Mantente activo, ofrece anuncios competitivos y mantén un rendimiento constante para desbloquear pagos más altos.
Aumenta tu actividad
Mantente en línea constantemente para aumentar el alcance y la interacción de tus anuncios.
Incrementa la competitividad de tus anuncios
Ofrece mejores precios para atraer más compradores y aumentar las operaciones.
Aumenta la tasa de finalización
Mantén tiempos de respuesta rápidos y buen servicio para ganar la confianza de los usuarios.
Cuanto más contribuyas, más ganarás.
Puedes ganar hasta 1,00 USDT al mes; el monto final de la recompensa varía según el mercado y puede estar sujeto a revisión.
¿Quiénes pueden postularse?
Un trader P2P activo que busca ganar recompensas mensuales estables publicando anuncios regularmente
Un comerciante en otro exchange que busca mejor visibilidad e incentivos
Un trader individual listo para pasar de taker a maker y comenzar a ganar con la actividad de anuncios
Un socio para el crecimiento del mercado que ayuda a incorporar usuarios y aportar volumen orgánico a nuestro ecosistema P2P
¿Listo para empezar a ganar con MEXC?
¿Cómo funciona?
1
Aplicar
Completa el formulario de solicitud y adjunta comprobantes de actividad como comerciante en otra plataforma, que incluyan el volumen de operaciones reciente. Esto nos ayuda a evaluar tu experiencia y confiabilidad.
Aplicar
2
Revisión de la solicitud
Nuestro equipo revisa las solicitudes semanalmente. Debido a los límites del programa, solo se acepta un número selecto de comerciantes por mercado para mantener la sostenibilidad de las recompensas.
3
Aceptar e incorporarme
Las solicitudes se revisan semanalmente. Para mantener la integridad del programa, la participación está limitada a un número selecto de comerciantes por región.
4
Empieza a ganar
Comienza a publicar anuncios de venta regularmente a precios competitivos para mantener tu elegibilidad y recibir tus recompensas mensuales por liquidez.
Explora el Programa de Asociaciones de Liquidez de MEXC
Si quieres obtener más información, comunícate directamente con el representante dedicado de MEXC.