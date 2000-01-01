Sé parte de la red global de traders P2P de alto rendimiento que impulsan a MEXC
Publica anuncios competitivos, mantén los mercados líquidos y fortalece el ecosistema de MEXC para obtener recompensas mensuales garantizadas.
Haz crecer tu negocio P2P con nosotros
Recibe recompensas mensuales de hasta 1,000 USDT por proporcionar liquidez en MEXC P2P
Beneficios
Recompensas mensuales garantizadas
Mantente activo, publica anuncios y ofrece liquidez a precios competitivos. Recibe pagos fijos en USDT cada mes según tu rendimiento.
Mayor visibilidad
Obtén una ubicación prioritaria en el mercado P2P para aumentar el flujo de órdenes y ampliar tu exposición comercial.
Soporte de cuenta dedicado
Accede directamente a un representante regional de MEXC para la incorporación, la resolución de disputas y un servicio personalizado.
Cómo ganar ingresos
Mantente activo, ofrece anuncios competitivos y mantén un rendimiento constante para desbloquear pagos más altos.
Aumenta tu actividad
Mantente en línea constantemente para aumentar el alcance y la interacción de tus anuncios.
Incrementa la competitividad de tus anuncios
Ofrece mejores precios para atraer más compradores y aumentar las operaciones.
Aumenta la tasa de finalización
Mantén tiempos de respuesta rápidos y buen servicio para ganar la confianza de los usuarios.
Cuanto más contribuyas, más ganarás.
Puedes ganar hasta 1,00 USDT al mes; el monto final de la recompensa varía según el mercado y puede estar sujeto a revisión.
¿Quiénes pueden postularse?
Un trader P2P activo que busca ganar recompensas mensuales estables publicando anuncios regularmente
Un comerciante en otro exchange que busca mejor visibilidad e incentivos
Un trader individual listo para pasar de taker a maker y comenzar a ganar con la actividad de anuncios
Un socio para el crecimiento del mercado que ayuda a incorporar usuarios y aportar volumen orgánico a nuestro ecosistema P2P
¿Cómo funciona?
1
Aplicar
Completa el formulario de solicitud y adjunta comprobantes de actividad como comerciante en otra plataforma, que incluyan el volumen de operaciones reciente. Esto nos ayuda a evaluar tu experiencia y confiabilidad.
2
Revisión de la solicitud
Nuestro equipo revisa las solicitudes semanalmente. Debido a los límites del programa, solo se acepta un número selecto de comerciantes por mercado para mantener la sostenibilidad de las recompensas.
3
Aceptar e incorporarme
Las solicitudes se revisan semanalmente. Para mantener la integridad del programa, la participación está limitada a un número selecto de comerciantes por región.
4
Empieza a ganar
Comienza a publicar anuncios de venta regularmente a precios competitivos para mantener tu elegibilidad y recibir tus recompensas mensuales por liquidez.
