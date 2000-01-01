Publicar
Tipo y Token
Tipo
Token
Trading de Fiat

Verifica si cumples con los requisitos para publicar anuncios de compra.Verificar ahoraVer motivo

Precio y Cantidad de la Transacción
Tipo de Precio

Precio de mercado de referencia: -- --/undefined
Precio de referencia del libro de órdenes de MEXC: --/undefined

Precio flotante = Precio de mercado × Tasa flotante
Fuente de los datos de precios de mercado: --
Precio del Anuncio
--/undefined
Referencia de precio del mercado
-- --/
MEXC Precio de referencia
-- --/
Cantidad y Métodos de Pago
Cantidad de Anuncios
Sobre: -- --
Saldo de Fiat: 0.0Transferir
Límite de Transacción Única
Unidad:--
--
Sobre: -- undefined
Máx.--
Sobre: -- undefined
Métodos de Pago
Métodos de Pago
Puedes agregar hasta 10 métodos de pago.
Agregar
Puedes agregar hasta 10 métodos de pago.
Límite de tiempo de pago
15 minutos
El comprador debe realizar la transferencia dentro del plazo de pago y hacer clic en [Transferencia completada, Notificar al vendedor] una vez completada.
Si se excede el límite de tiempo, la transacción será cancelada. Puede ajustar el límite de tiempo según los diferentes métodos de pago.
Respuesta Automática
Ver respuesta automatizada
Términos del anunciante
Ver respuesta automatizada
Conducta prohibida: está estrictamente prohibido cobrar tarifas adicionales o compartir sitios web externos o plataformas de mensajería. Cualquier infracción puede dar lugar a restricciones de la cuenta.
Requisitos de Trading
Demasiados requisitos para el trading limitarán el alcance de su anuncio.
KYC avanzado completado
Registrado por más de
días
Se requiere verificación de teléfono móvil
Se completaron más de
operaciones de spot
Se completaron más de
transacciones P2P
Se completaron menos de
transacciones P2P
Cada usuario puede realizar hasta
orden en este anuncio
Anuncio privado
Zona Blanca
Previsualización
Previsualización
Previsualización
Previsualización