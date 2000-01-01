Reglas del evento

1 . Nos pondremos en contacto con los ganadores por correo electrónico para obtener la información de envío.

2 . La elegibilidad se verificará una vez finalizado el evento. Los usuarios que no cumplan con los requisitos de ubicación no podrán recibir recompensas.

3 . Solo los depósitos realizados a través de tarjetas bancarias/tarjetas de crédito, transferencias bancarias o funciones de depósito fiat se permiten en este evento.

4 . Los nuevos usuarios son aquellos que se han registrado en MEXC por primera vez después de que comience el evento.

5 . Los montos de depósito de los invitados válidos, realizados con tarjetas bancarias/tarjetas de crédito, transferencias bancarias o funciones de depósito fiat, se convertirán al valor de USDT correspondiente en el momento del depósito y se contarán para tu puntuación en la tabla de clasificación.

6 . MEXC llevará a cabo una revisión exhaustiva de todos los usuarios. Cualquier uso de métodos técnicos, como scripts, bots, acciones repetidas o automatización para el registro o la actividad de la cuenta, provocará la descalificación inmediata. Esta regla se aplica incluso si se utilizan métodos inadecuados solo en etapas específicas de registro o participación. Además, los usuarios que participen en actividades de SEO engañosas, especialmente con palabras clave como "MEXC Compra", "MEXC inicio de sesión", "MEXC Oficial" o "MEXC OTC", también serán descalificados del evento.

7 . Estas normas entrarán en vigor el . MEXC se reserva el derecho de revisar los términos del evento y tomar las medidas necesarias, incluso contra los usuarios y sus activos, en casos de comportamiento malicioso o uso indebido de la plataforma.

8 . Todos los participantes deben cumplir estrictamente con los Términos de Servicio de MEXC. MEXC se reserva el derecho de descalificar a cualquier usuario que participe en un comportamiento fraudulento o abusivo durante el evento, incluyendo el registro de múltiples cuentas o cualquier otra actividad relacionada con fines ilegales o fraudulentos.

9 . MEXC se reserva los derechos de interpretación final de estos términos. Ten en cuenta que estos términos pueden ser revisados o el evento puede cancelarse sin previo aviso. Mantente informado consultando regularmente las actualizaciones de estos términos y los detalles del evento.