Los usuarios en el top 100 de depósitos acumulados compartirán 6,666 USDT
Invita a amigos para ayudar(El 10% del monto del depósito de tus invitados contará para tu puntuación en la tabla de clasificación)Historial de referencias
Recompensas adicionales disponiblesGana 0 USDT por cada invitado, con un máximo de hasta 0 USDT.
Tabla de clasificación de depósitos acumulados
Puesto
UID
Monto del depósito (USDT)
Monto de depósito de los invitados (USDT)
Premio
No hay más datos disponibles
Reglas del evento
1.Nos pondremos en contacto con los ganadores por correo electrónico para obtener la información de envío.
2.La elegibilidad se verificará una vez finalizado el evento. Los usuarios que no cumplan con los requisitos de ubicación no podrán recibir recompensas.
3.Solo los depósitos realizados a través de tarjetas bancarias/tarjetas de crédito, transferencias bancarias o funciones de depósito fiat se permiten en este evento.
4.Los nuevos usuarios son aquellos que se han registrado en MEXC por primera vez después de que comience el evento.
5.Los montos de depósito de los invitados válidos, realizados con tarjetas bancarias/tarjetas de crédito, transferencias bancarias o funciones de depósito fiat, se convertirán al valor de USDT correspondiente en el momento del depósito y se contarán para tu puntuación en la tabla de clasificación.
6.MEXC llevará a cabo una revisión exhaustiva de todos los usuarios. Cualquier uso de métodos técnicos, como scripts, bots, acciones repetidas o automatización para el registro o la actividad de la cuenta, provocará la descalificación inmediata. Esta regla se aplica incluso si se utilizan métodos inadecuados solo en etapas específicas de registro o participación. Además, los usuarios que participen en actividades de SEO engañosas, especialmente con palabras clave como "MEXC Compra", "MEXC inicio de sesión", "MEXC Oficial" o "MEXC OTC", también serán descalificados del evento.
7.Estas normas entrarán en vigor el . MEXC se reserva el derecho de revisar los términos del evento y tomar las medidas necesarias, incluso contra los usuarios y sus activos, en casos de comportamiento malicioso o uso indebido de la plataforma.
8.Todos los participantes deben cumplir estrictamente con los Términos de Servicio de MEXC. MEXC se reserva el derecho de descalificar a cualquier usuario que participe en un comportamiento fraudulento o abusivo durante el evento, incluyendo el registro de múltiples cuentas o cualquier otra actividad relacionada con fines ilegales o fraudulentos.
9.MEXC se reserva los derechos de interpretación final de estos términos. Ten en cuenta que estos términos pueden ser revisados o el evento puede cancelarse sin previo aviso. Mantente informado consultando regularmente las actualizaciones de estos términos y los detalles del evento.
10.Estos términos son una parte integral del Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad de MEXC. En caso de conflicto entre estos términos y el Acuerdo de usuario o la Política de privacidad de MEXC, prevalecerán estos términos.