1.Este evento solo está disponible para usuarios que hayan completado la verificación KYC. Puedes consultar el estado de tu verificación aquí.
2.La elegibilidad se verificará una vez finalizado el evento. Los usuarios que no cumplan con los requisitos de ubicación no podrán recibir recompensas.
3.Sólo son elegibles para el evento los depósitos realizados con tarjetas bancarias o de crédito.
4.MEXC llevará a cabo una revisión exhaustiva de todos los usuarios. Cualquier uso de métodos técnicos, como scripts, bots, acciones repetidas o automatización para el registro o la actividad de la cuenta, provocará la descalificación inmediata. Esta regla se aplica incluso si se utilizan métodos inadecuados solo en etapas específicas de registro o participación. Además, los usuarios que participen en actividades de SEO engañosas, especialmente con palabras clave como "MEXC Compra", "MEXC inicio de sesión", "MEXC Oficial" o "MEXC OTC", también serán descalificados del evento.
5.Estas normas entrarán en vigor el . MEXC se reserva el derecho de revisar los términos del evento y tomar las medidas necesarias, incluso contra los usuarios y sus activos, en casos de comportamiento malicioso o uso indebido de la plataforma.
6.Las recompensas se distribuirán dentro de los 7 días hábiles posteriores a la finalización de cada ciclo del evento y se asignarán según las clasificaciones finales.
7.Todos los participantes deben cumplir estrictamente con los Términos de Servicio de MEXC. MEXC se reserva el derecho de descalificar a cualquier usuario que participe en un comportamiento fraudulento o abusivo durante el evento, incluyendo el registro de múltiples cuentas o cualquier otra actividad relacionada con fines ilegales o fraudulentos.
8.MEXC se reserva los derechos de interpretación final de estos términos. Ten en cuenta que estos términos pueden ser revisados o el evento puede cancelarse sin previo aviso. Mantente informado consultando regularmente las actualizaciones de estos términos y los detalles del evento.
9.Estos términos son una parte integral del Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad de MEXC. En caso de conflicto entre estos términos y el Acuerdo de usuario o la Política de privacidad de MEXC, prevalecerán estos términos.